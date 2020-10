J'ai obtenue mon bepa service aux personnes et mon bac professionnel Service Aux Personnes et Aux Territoires.

Durant l'année 2015 je vais tenter les concours d'aide soignante et d'infirmière afin d'intégrer, j'espère, une école a la rentrée 2015. Je travaille actuellement a l'hôpital psychiatrique La Candélie en tant qu'ash afin de me familiariser encore plus dans le domaine service a la personne.