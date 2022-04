MANAGING accompagne et aide les entreprises à résoudre toutes leurs problématiques RH et trouve des solutions adaptées à chacun de leur besoins :



- Recrutement de cadres et cadres dirigeants en approche directe

- Audit de management

- Coaching individuel et d'équipes d'encadrement

- Amélioration des organisations

- Conduite du changement

- Évaluation des compétences et bilans professionnels

- Accompagnement dans une transition de carrière