Celia.batana BATANA

Je suis étudiante en Master 2 de Chimie et Physico-chimie des Matériaux en stage de fin d'étude. Actuellement en recherche d'emploi pour un poste d'Ingénieur en recherche et développement ou de chef de projet Formulation, je suis disponible à partir de Novembre 2015.



Je suis actuellement en Stage au Laboratoire National de métrologie et d'Essais (LNE), qui porte sur le développement d'une méthode de métrologie dimensionnelle en combinant l'utilisation de différentes techniques telles que la Diffusion Dynamique de la Lumière (DLS), la Microscopie Electronique à Balayage (MEB) et la Microscopie à Force Atomique (AFM).



Mon stage de Master 1 a consisté à développer des crèmes teintées au sein du Laboratoire de KOZAH, il m'a permis d'acquérir en premier lieu des compétences en terme de formulations cosmétiques,mais aussi de développer des compétences managériales et de marketing, à savoir l'élaboration d'études de marché et de besoin, la communication avec des fournisseurs afin d'avoir des renseignements sur les actifs et ingrédients à utiliser, ainsi que l'élaboration de fiches produits et leur packaging .



Mes compétences :

Études qualitatives

ACV

Recherche scientifique

Laboratoire de Recherche

Formulation cosmétique

Études quantitatives

Étude de marché

Ingénierie

Développement durable

Microsoft Office

Analyse des besoins