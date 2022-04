Celia BENEDETTI DEBARGE

Bonjour, j'ai 38 ans, je suis actuellement en poste pour MERIAL, laboratoire spécialisé en produits vétérinaires.

J'ai obtenu mon diplome de visite médicale en 2002 à Caen

j'ai 5 ans d'experiences dans la visite médicale et 9 ans dans la vente aux pharmaciens



je cherche un poste me proposant un beau challenge, avec une evolution de carrière ( formations, accompagnement et conseils )

Je souhaite proposer mes compétences commerciales et de formatrice pour un poste sur la Gironde.



Mes compétences :

Rigueur

Esprit d'équipe