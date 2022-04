Célia BESSOU

Né en 2000, Eudoweb est éditeur et fournisseur de solutions de gestion des relations clients destinées aux PME, Grands comptes, Collectivités Locales et Agences. Elle est l’une des toutes premières sociétés à proposer une solution distribuée en mode SaaS ou Intranet en France. Eudoweb conforte sa position de leader français en SaaS avec une croissance annuelle moyenne de 30% ces trois dernières années, et 95% de renouvellement de ses abonnements annuels. Eudoweb compte près de 800 références en France (dont la moitié des entreprises du CAC 40) et dans le monde.



