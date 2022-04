Célia BETTIOL

Jeune diplômée d’un Master 2 Professionnel Pharmacologie et Métiers du

médicament avec la spécialité Essais Cliniques, j'occupe actuellement un poste d'Attaché de Recherche Clinique au sein du Programme Hospitalo-Universitaire en Cancérologie CAPTOR.



Au cours de ma formation, j’ai réalisé différentes missions, d’abord dans le domaine

de la Recherche Préclinique et Fondamentale, sur des thématiques très variées. Ces

expériences professionnelles m’ont permis de développer mon esprit critique et scientifique

mais aussi mes capacités d’adaptation : en organisant et réalisant des expérimentations et en

interprétant les résultats à l’aide d’outils statistiques.



Dans le cadre de mon Master 2, j’ai effectué un stage de 6 mois à la fois à

la Direction de la Recherche et de l’Innovation et au Centre d’Investigation Clinique

Biothérapies du CHU de Toulouse. Cette expérience m'a permis d’appliquer mes

connaissances théoriques des Bonnes Pratiques Cliniques acquises au cours de ma formation

à la réalité du terrain, d’abord au niveau de la promotion des essais cliniques (mise en place,

monitoring, fermeture) au sein de la DRI, puis au niveau de l’investigation au sein du CIC

BT (participation à l’élaboration de protocoles, screening, recrutement de patients, visites de

suivi).



Je participe aujourd'hui à la mise en place et la gestion d'études de pharmacologie sociale, qui s'intéressent aux effets des médicaments dans la "vraie vie" en oncologie au sein du projet CAPTOR.



Mes compétences :

STATA

Prism

Pharmacovigilance

Pharmacology

Minitab

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access