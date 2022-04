Célia BIDU

Actuellement en mission auprès de la Délégation à la Recherche Clinique et à l’Innovation du CHU de Dijon-Bourgogne, j’assume plusieurs missions administratives, réglementaire et budgétaires sur un portefeuille d’essais clinique. J’ai également une expérience d’ARC moniteur - TEC acquise au sein d’une CRO.



Je suis diplômée d’un doctorat d'Université en Science de la vie. J’ai réalisé mes recherches dans le laboratoire de l’Inserm Lipide Nutrition Cancer. J'ai étudié le rôle des acides gras oméga 3 dans la prévention du syndrome métabolique, des dysbioses et des altérations intestinales.



idéalement, je suis à la recherche d'un poste d'ingénieur dans un laboratoire de R&D, dans le domaine de la nutrition et/ou santé.



Mes compétences :

Chronic Inflammatory Diseases

Lipid Metabolism & Omega 3 Fatty Acids

Nutrition & Health

Scientific Skills

Scientific writing skills

Team managemnt