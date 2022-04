Celia BONACHE

Après 10 années d'expérience dans la fonction publique, je suis à la fois associée/salariée de la SAS Saumur Informatique et en micro-entreprise pour proposer des prestations administratives et commerciales pour professionnels et particuliers. Je peux donc proposer tout un panel de services, en direct ou grâce à mes partenariats : secrétariat, communication, maintenance informatique, etc.