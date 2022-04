Celia BOUKREDERA

D’Aout 2013 EMPLOYEE DE MAGASIN POLYVALENTE

A aujourd’hui NOZ TIGNIEU



Implantation en magasin en respectant le concept.

Gestion du pole caisse, informatiques.

Aide au management, à la formation et au recrutement.

Gestion du rayon surgelé et référente du TDM (textiles de marques), réassort, mise en place, livraison.

Ouvertures et fermetures du magasin en respectant les procédures.



Mes compétences :

Soif d'apprendre