Celia BRES

Avant d'être enseignante et lorsque j'étais encore en poste à Toulon, j'ai participé à la création d'une entreprise "Eléis créations" (Décoration d'intérieur) et mis en place une stratégie de Communication.

Passionnée par mon métier de professeur, j'essaie de motiver des élèves qui, à priori, n'ont pas d'accointance avec les arts appliqués et la culture artistique en général ; j'enseigne à diverses classes du lycée professionnel.

Quand cela est possible, j'ouvre ma pédagogie aux évènements de la ville de Montpellier (entre autre), notamment à la danse ; je n'envisage pas mon métier sans cette ouverture.