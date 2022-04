Célia BROUSSEGOUTTE

Fortement sensible au développement durable et consciente de l'enjeu important qu'il représente pour les entreprises, je souhaite contribuer à l'essor de ce secteur par ma participation professionnelle.



Issue d'une formation marketing et afin de compléter mes connaissances, j'ai choisi cette année de rejoindre le master 2 Marketing, parcours éthique et développement durable, à l'IGR de Rennes. Grâce à la transversalité de mon diplôme je peux intervenir sur des projets de marketing et communication mais également de développement durable et RSE.



Forte de mon experience au sein de Distriborg, j'ai eu l'opportunité d'aborder la RSE sur le plan oppérationnel et de voir comment elle s'applique au quotidien, de manière transversale, à l'ensemble des services. La mission qui m'a été confiée était plutôt focalisée sur l'interne avec comme principale cible, les collaborateurs, partie prenante qu'il est indispensable de faire adhérer pour une réussite de la démarche.





Célia Com - Conseils en communication : http://celiabroussegoutte.com



Mes compétences :

Photoshop CS4

Excel

Word

Sphinx

Powerpoint

SPSS

Internet

Adobe Dreamweaver

Wordpress