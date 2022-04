Celia CAFIOT

J'ai fait mes premiers pas dans le monde professionnel en tant qu'étudiante en Master CCA (Comptabilité Contrôle Audit) à l'Université de Sceaux (92), en le réalisant en apprentissage pendant 2ans au sein de Bayard Presse, où je suis en poste aujourd'hui.



La société Bayard presse m'a formée au métier de contrôleur de gestion en me donnant très vite l'autonomie que les apprentis peuvent attendre au sein du pôle Senior et de ses magazines.



Pour apprendre ce métier, j'ai été formé à l'utilisation d'office 2010 et l'ERP Qualiac, ainsi que l'outil de requête Cognos TM1.

En tant que contrôleur de gestion la rigueur, l'esprit d'équipe, la disponibilité et le relationnel sont des qualités que j'ai développées ces dernières années.



J'ai développé mon expérience professionnelle à Bayard Presse (Montrouge, France) et outre-atlantique (Montréal QC, Canada) durant une année très enrichissante.

Aujourd'hui, de retour en France, Bayard m'a proposé un nouveau challenge : contrôleur de gestion social et chargé d'études au sein de la DRH au sein d'une nouvelle équipe.

Même si vous voyez mon CV avec un unique employeur, Bayard Presse, mon expérience professionnelle, elle, est multiple.



Mes compétences :

ERP Qualiac

Excel

Cognos TM1