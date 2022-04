Célia CALLULIER

Juriste titulaire d'un Master 2 en prévention des risques et des responsabilités faisant suite à un Master en droit Pénal et un diplôme de criminologie, j'acquiers aujourd'hui une expérience dans le domaine de la protection de l'activité professionnelle chez BPCE assurances, branche du groupe Natixis. J'ai combiné tout au long de mon parcours les matières de droit public, pénal, commercial et de droit civil, je les mets aujourd'hui à profit.



Mes compétences :

Droit public

Droit social

Droit des contrats

Droit pénal

Droit commercial

Droit civil

Droit des assurances