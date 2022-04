Célia CARISTAN

Une carrière résolument tournée vers le multimédia et une solide connaissance des outils Internet, et Vidéo me permettent de travailler dans ces deux domaines, qui aujourd'hui sont très liés.

Mes expériences professionnelles ont enrichies mon bagage technique et m’ont permis de développer un esprit d’initiative, une capacité à gérer des problèmes concrets et une vision complète d'un projet.

Disponible immédiatement, je cherche un poste de Chef de projet web-multimédia. Si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Refonte de site

Developpement web back-office et front-office

Développement web

Montage vidéo

Photoshop

HTML

MySQL

Premiere

Joomla!

Référencement

PHP

Conception web

Trucages

Recrutement

After effects

Indesign

Ergonomie web

Rédaction de cahier des charges

CSS

Oscommerce

Encore DVD

Illustrator

Final cut pro

Montage