Celia CAULIER

Titulaire du BTS esthetique cosmetique parfumerie, je suis en recherme active d’amploie dans ce domaine. J’aimerai mettre en avant mes competences et elargir mon panel de connaissance.



Mes compétences :

Réaliser les maquillages et manucures

Entretenir un matériel, un poste de travail

Connaître les caractéristiques des parfums

Accueillir, conseiller et proposer un service

Gérer les stocks