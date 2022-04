Célia CHALIER

En recherche active d'une nouvelle opportunité, mon expérience de plus de 10 ans dans des fonctions à la fois opérationnelles et stratégiques en DRH, complétée par 5 ans en tant que responsable de missions conforte non seulement une expertise en matière de développement RH que dans le pilotage de projets de transformations, et encore dans la communication et les relations sociales.



Reconnue pour ma mobilité d'esprit, ma structuration et mon relationnel, je serais heureuse de rejoindre une entreprise en mouvement idéalement inscrite dans un contexte internationale pour mettre en oeuvre une politique RH pro-active et pragmatique.



Mes compétences :

Gestion de projet

Management

Pilotage RH

Animation de groupes

Gestion du stress et des risques

Communication

Développement RH et compétences

Coaching professionnel

Accompagnement du changement

Accompagnement individuel

Bilan de compétences

Ressources humaines

Gestion des compétences

GPEC

Formation

Coaching

Conseil

Compensation and Benefits

Recrutement

Direction des ressources humaines