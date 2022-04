Celia CHEVILLON

Titulaire d'un BTS Assistant de manager trilingue (Français, Anglais & Espagnol)

Expérience de plus de 2 ans dans un grand groupe: XEROX

Expérience dans l'evènementiel, et le secteur de l'environnement.

Connaissance experte du Pack Office

Connaissance approfondie du logiciel ESAP



Mes compétences :

Frappe de courriers / contrats / comptes rend

Gestion planning/personnel

Accueil physique et téléphonique

Veille documentaire

Organisation d'évènements

Courriers à taper