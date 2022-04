Celia CHOLEZ

Concernée par les enjeux du développement durable, j’ai complété ma formation d’ingénieur agronome généraliste par une spécialisation en gestion des ressources naturelles et agricoles. Dans ce parcours en interaction avec Kansas State University, les problématiques de développement sont abordées selon plusieurs approches (économique, sociale et environnementale).



Suite à ma formation, j’ai d’abord travaillé sur deux projets de recherche visant à diminuer l’impact environnemental de l’agriculture (conception de systèmes de culture moins dépendants des pesticides).



Je travaille aujourd’hui à l’échelle des filières, afin d’identifier les freins et les leviers à la relance des légumineuses (pois protéagineux, féverole, lupin, lentilles, pois chiche, etc.) en France. Je m'intéresse en particulier au rôle des contrats dans la structuration de ces filières, dans le cadre d'une thèse en économie.





Mes atouts :



- Implication, adaptation, curiosité intellectuelle

- Rigueur scientifique

- Goût pour le terrain et l’humain (bon relationnel dans le cadre de partenariats multi-acteurs impliquant producteurs, coopératives, industriels, instituts techniques et chercheurs)

- Double compétence économie et agronomie



Domaines d'intérêt:



- Analyse socio-économique des filières agricoles/ Développement et structuration de filières

- Approvisionnement durable en matières premières d’origine végétale pour les industries agroalimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques (sourcing végétal)

- Projet en lien avec la RSE (certification, respect de la biodiversité, etc.)







Mes compétences :

Agronomie

Gestion de projet

Economie

Environnement

Développement durable

Agriculture