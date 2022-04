Célia CLAIRE

Court-Circuit Antilles est une agence issue du groupe Master, premier groupe de communication dans l'océan indien. La mission de Court-Circuit est de répondre aux besoins de nos clients aux Antilles, avec une équipe dédiée implantée sur les 3 départements: Martinique, Guadeloupe, Guyane.



CCA est une agence 360° qui gère vos projets de A à Z.

Des agences spécialisées intégrées au groupe et implantées sur place, complètent notre offre dans les domaines du digital et des médias.



Plus qu'une agence de com', Court Circuit est avant tout une relation humaine qui vise à créer du sens et de la rentabilité sur vos plans de communication.







Mes compétences :

Innovation

Planneur

Planneur stratégique

Prospective