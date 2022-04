Célia COLEVRET

Toujours curieuse, j'anticipe les tendances

En étroite collaboration avec tous les services, Je crée de nouveaux modèles de chaussure.

Je crée les imprimés textile aux raccord et les nouveaux motifs placés destinés à la broderie, le transfert, la sublimation...

Sur les salons à la recherche des matières et des accessoires, j'élabore ensuite les gammes de couleurs les fiches techniques.

Les prototypes lancés...je fais le suivi et le contrôle à l'atelier ainsi que les corrections et les essais pour le chaussant, jusqu'au lancement en fabrication.



Mes compétences :

Illustrator, Photoshop CS5

Excel

Corel Draw Suite

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Microsoft Excel

Microsoft Word

Mobirise