Célia COTTERLAZ

Après une Licence en Biologie, je suis tombée un peu par hasard dans le secteur de la gérontologie et y est trouvée une véritable vocation. Après mes expériences professionnelles dans des EHPAD au cours de mes études, je recherche dès à présent un poste d'Adjointe de Direction dans le secteur du vieillissement ou du handicap.



Mes domaines d'expertises sont la Gérontologie avec son côté humain, l'Ingénierie Sociale et le Management.



N'hésitez pas à venir vers moi pour plus de renseignements !



Mes compétences :

Management

Gestion RH

Gérontologie

Ingénierie Sociale

Informatique (Titan, Word, PowerPoint ...)

Alzheimer

Méthodologie de projet