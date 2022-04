Celia CRETAZ

Ma mission de 2 ans au sein d'OSEO Financement en qualité de Chargée de gestion des prêts moyens longs termes, étant arrivée à son terme, je suis aujourd'hui à la recherche d'un nouveau poste.



Riche d'une expérience de 3 ans au sein du milieu bancaire et financier, au travers de la Caisse d'Epargne des Pays de la Loire et de la Direction de Réseau Ouest d'OSEO Financement, je souhaite retrouver aujourd'hui un poste me permettant d'allier administratif et relations commerciales.



Je reste ouverte à tous les secteurs d'activités, mon parcours professionnel m'ayant déjà permis de travailler tant dans le marketing agro-alimentaire (Johnsondiversey, Persavon), que dans la communication (via le Groupe Accord), en terminant ces 3 dernières années dans le secteur bancaire (Sofinco, Société Générale, Caisse d'Epargne des Pays de la Loire, OSEO Financement).



Mes compétences :

Adaptabilité

Banque

Commerciales

Finances

Gestion des litiges

Marketing

Merchandising

Prise d' initiatives

Relations commerciales

Rigueur

Ténacité