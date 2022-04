Célia DA SILVA

Actuellement étudiante en deuxième année de BTS Communication, je recherche activement une structure pour réaliser une licence professionnelle en alternance, dans le secteur de la communication et de l'événementiel.



De nature souriante et sociable, j'entretiens ma curiosité depuis mon plus jeune âge. Un défaut que je considère aujourd'hui comme une qualité, notamment dans le monde professionnel. J'estime qu'il est important de s’intéresser à toutes sortes de sujets, afin d'évoluer car l'expérience professionnelle se cultive tout au long d'une carrière.



De plus, j'ai toujours été passionnée et fascinée par les événements privés et publics ainsi que par les relations presse. Je pense que ce domaine correspond à mes objectifs professionnels et à ma personnalité. En effet, j'aime coordonner les différentes tâches d'un projet et être en lien constant avec mon équipe pour gérer au mieux. En plus de ça, j'apprécie la rédaction et la gestion des relations presse.



Mes expériences professionnelles, notamment à travers mes stages m'ont permis de me conforter dans mon choix de carrière.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Adobe InDesign

Microsoft PowerPoint

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

GANTT Project