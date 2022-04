Célia DAOUI

Diplômée du Master Urbanisme et Expertise Internationale de l'Ecole d'Urbanisme de Paris, je suis à la recherche d'un emploi en bureau d'études de préférence. Je suis compétente en diagnostic urbain et cartographie, je sais également utilisé des logiciels de cartographie (Qgis, Mapinfo), d'analyse statistique (Excel) ou de mise en forme de document graphique (Indesign, Powerpoint, Word...). Mon aisance relationnelle, ma capacité d'adaptation et mon dynamisme sont mes principaux atouts !



Mes compétences :

Adobe Illustrator

Qgis

MapInfo

Adobe InDesign

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Word