Celia DE FRANCQUEVILLE

J'ai vécu 10 ans à Los Angeles, Californie pour y faire mes études (2000-2010). J'ai déménagé et je vis actuellement dans le sud de la France.



J'ai étudié à California State University, Northridge (CSUN) ou j'ai obtenu un Bachelor en Psychologie et un Master en "Human Factors & Applied Psychology".



Je parle anglais et français couramment. Le français étant ma langue maternelle.

En Informatique: maîtrise de Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), maîtrise de logiciel de design Adobe (Photoshop, Illustrator, Indesign), notion avec logiciel Adobe Dreamweaver et maîtrise du Navigateur Internet.



J'ai travaillé aux USA pendant 2 ans pour Medtronic MiniMed à Los Angeles en tant "Human Factors Consultant" (Ergonome).



A Medtronic MiniMed, je travaillais pour et avec un groupe d'ergonomes, le HFCSI. En effet, Human Factors Consulting Services, Inc (HFCSI) est une petite compagnie qui emploie environ 12 Human Factors Consultants. Le HFCSI était engagé par Medtronic MiniMed, une compagnie médicale qui produit des pompes à injection d’insuline pour les diabétiques, afin de les aidés à développer un design de pompe à insuline de performance supérieure (NGP) qui permettrai aux diabétiques de mieux vivre en traitant leur diabète plus effectivement et en limitant tout danger d’erreurs humaines comme une overdose d’insuline par exemple.



J'ai aussi travaillé sur d'autres produits fabriqués par Medtronic MiniMed comme iPro (Professional Continuous Glucose Monitoring (CGM)) et des softwares comme "CareLink Personal Therapy Management Software for Diabetes" (CareLink Personal logiciel) qui permet de télécharger et d'organiser les données contenues dans les pompes à insuline Medtronic MiniMed aidant ainsi les diabétiques à optimiser leur thérapie et à garder leur diabète sous contrôle.



06/2015 - Je viens de terminer une formation de 2 ans en infographie / web design à l'école ITECOM de Nice (06) ou j'y ai obtenu mes diplômes.



Carrière Objectifs:

Je recherche un poste orienté web design ou print design qui me permettrait d'utiliser mes compétences en ergonomie et infographie.

En simplifiant les relations entre l’humain et les produits, on réduit les demandes en performances humaines, en formation et au final en ressources humaines.



Mes compétences :

Analyse des besoins

Benchmark

Cahier des charges

Competitive Analysis

Prototyping

Questionnaires

Rapid prototyping

Test

Usability testing

User interface

Utilisabilité*

Communication visuelle

Infographie (Illustration / Brand / Print Design /