Célia DE NASCIMENTO

Je souhaite mettre mes compétences et mon savoir-être au service de missions à valeur sociale, humaine, c'est pourquoi le secteur de l'ESS m'intéresse particulièrement.

L'aspect relationnel d'un poste me parait très important c'est pourquoi j'aimerai travailler en relation directe avec un public/une clientèle, et si possible utiliser mes langues étrangères : l'anglais et l'italien.



Mes compétences :

Microsoft Office

Esprit d'équipe

Ecoute

Rédaction

Canvas