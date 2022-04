Celia DELBREIL

Forte d'une solide expérience dans les fonctions achats /Chef de produit et également gestion de projets au sein d'enseignes de distribution exigeantes je préfère dorénavant m'investir dans des plus petites structures sur des projets commerciaux ambitieux ou des fonctions stratégiques visant à développer les performances de l'entreprise ( achats, refonte d'offre, lancement de nouveaux marchés ...)

Très dynamique, adaptable et rigoureuse je sais m'intégrer parfaitement à de nouvelles organisations et mettre à profit mon sens du résultat et mon efficacité pour mener à bien mes nouvelles missions.



Mes compétences :

flexible

autonome

gestionnaire

sens du résultat

Rigueur

négociation

dynamisme

rigoureuse

ouverte

créativité

persuasive