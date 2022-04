Célia DEMURGER

Titulaire d'un Brevet Technicien supérieur Assistante de Gestion PME PMI, je désire aujourd’hui intégrer une organisation de notoriété afin de continuer à progresser et élargir mes connaissances. Je recherche un emploi dans le secteur Vosges/Meurthe et Moselle et suis disponible de suite.



J’ai acquis une expérience professionnelle significative en qualité d’assistante administrative et commerciale. Polyvalente, rigoureuse et autonome dans mon travail, je sais m'adapter et réagir rapidement quelque soit les circonstances. Je possède également de très bonnes qualités relationnelles, un bon sens de l'écoute et apprécie tout particulièrement le travail en équipe.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft Access

Microsoft Outlook

Microsoft PowerPoint

CRM

Joomla

Lotus Notes