Célia DUWICQUET

Mission:

Organiser des événements culturels scientifiques pour le grand public, dont l'objectif est de:

- diffuser les connaissances en matière de biodiversité

- sensibiliser le public aux questions environnementales et à la protection de la biodiversité





Participation aux journées nationales:

Fête de la nature

Nuit des Musées

Journées du patrimoine

Fête de la science



Type d'activités organisées:

Visites guidées (des collections, des laboratoires du Muséum...)

Ateliers pratiques (initiation au croquis naturaliste, expériences pour mieux comprendre la science...)

Rencontres avec les scientifiques

Conférences

Colloques scientifiques





Compétences:

Identification et motivation des intervenants

Elaboration de la programmation

Organisation logistique

Elaboration du plan de communication

Bilan et évaluation des projets



Mes compétences :

Conception