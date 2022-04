Celia EDME

Je suis actuellement à la recherche d'un emploi . Mon sérieux et ma curiosité m’aide à relever des défis en détails . Ayant le sens de l’organisation et des capacités qui me permettent de m’adapter très rapidement

Arrivée depuis tout juste 1 ans sur La Rochelle .. Je recherche un emploi à temps plein , ou partiel, qui me permettra de d'enrichir mon expérience professionnelles

Forte de nombreuses expériences dans mon domaine mais curieuse de découvrir autre chose, je suis prête à écouter vos propositions.



Mes compétences :

Réceptionner les stocks

Gestion du personnel

Accueil des clients

Gestion des stocks

Facturation

Encaissement

Organisation

Gestion de la relation client