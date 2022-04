Célia FARÇAT

Souriante, ponctuelle et aimant le contact, je suis actuellement à la recherche d'un poste en restauration.



Ayant obtenu mon baccalauréat restauration option service et commercialisation ainsi qu'un brevet d'études professionnelles en cuisine, je suis apte à faire aussi bien du service en salle que de la cuisine.



Grâce à mon expérience professionnelle, je m'adapte rapidement aux tâches qui me sont confiées.





Mes compétences :

Cuisine gastronomique

Restaurant gastronomique

Cuisine

Restauration

Cuisine traditionnelle