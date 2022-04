Celia FAURE

Je suis une jeune professionnelle du Commerce International en PME sur Lille, et dans le cadre de ma formation, je vais mener une mission commerciale de 10 jours à destination de la Pologne en Février 2016. Les prestations fournies seront gratuites et seule une participation aux frais de logement et de transport sera demandée.



Cette mission s'adresse aux PME Françaises désirant s'implanter ou se développer à l'international et plus particulièrement vers la première puissance de l'Europe de l'Est.

Avec une croissance de +3.5%, la Pologne est devenue une destination phare pour les entreprises souhaitant s'internationaliser.



Je suis donc disponible pour vous rencontrer afin que l'on définisse ensemble les missions: sourcing, étude de marché...



