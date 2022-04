Célia GIANGRANDI

Passionnée depuis toujours par les chevaux. J'ai le plaisir aujourd'hui de prendre soin quotidiennement de mes pensionnaires équins afin de leur permettre d'améliorer et de garder santé et bien-être. J'ai créé un centre d'hydrothérapie unique dans le Grand-Est avec une piscine de 12m de long avec buse de massage et courant, où je les accompagne pour des exercices ciblés (rééducation, remise en forme, préparation physique, récupération). Je me tiens à votre disposition pour vous apporter de plus amples informations et accueillir vos chevaux.