Célia GUDE

Je suis polyvalente, j'aime apprendre de nouvelles choses, faire de nouvelles expériences et j'ai envie de trouver un travail ou je serais épanouie, qui sois stable et qui suive mon parcours scolaire.

Au niveau des études de secrétariat pour l'instant je n'est fait que des stages en entreprise par le biais de mon BEP et de mon BAC PRO.

Je fait actuellement ma formation par correspondance pour etre secrétaire médico social car ce secteur m'intéresse d'avantage en plus de mon emploi actuel au Subway.



Mes compétences :

Faire du traitement de texte avec Word, Excel

Gérer une équipe