Célia GUIDEZ

Etudiante en phase de terminer un DUT Techniques de Commercialisation, je souhaiterais devenir Cheffe de Zone Export sur le marché asiatique. La culture et la pratique des langues, ainsi que la gestion et les études de marché/marketing constituent les points forts que je souhaite développer au cours de ma carrière professionnelle.



Mes compétences :

Accueil physique et téléphonique

Communication orale

Réseaux sociaux

Aisance relationelle

Synthèse rédactionnelle

Photofiltre

Adobe Photoshop

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Rédaction

Microsoft Excel