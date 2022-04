Célia HALLAY

J’entreprends actuellement une formation « BTS design graphique » Option communication et médias numériques au sein de l’établissement « l’Initiative à Paris 19ème » suite à l’obtention de mon BAC STD2A (Sciences et Technologies du Design et des Arts Appliqués) avec Mention « Assez-Bien ».



Je recherche en priorité un partenariat avec une entreprise dans le cadre d’un stage conventionné de 6 semaines sur Mai-Juin 2016du Mi-23 Mai au 02 juillet 2016 dans un département Marketing/Communication en tant que stagiaire afin d’approfondir mes compétences en graphisme web/print et en communication



Dans le cadre de mon cursus, j’ai effectué un premier stage en Octobre 2015 dans une Start-Up de webdesign.



Une immersion dans votre entreprise au sein de votre département Marketing/Communication me permettra d’approfondir mes connaissances dans le domaine de la communication et du marketing.



Je suis très motivée pour acquérir une meilleure méthodologie et technique de réalisation sur ces sujets.



En espérant que ma candidature saura retenir votre attention, je me tiens à votre disposition pour que nous convenions d’un 1er rendez-vous téléphonique. L’occasion d’échanger sur les opportunités possibles d’intégration dans votre entreprise sur cette durée de 6 semaines de stage.



Étant de manière générale en cours, il m’est difficile de répondre aux appels dans la journée. Vous pouvez me laisser un message vocal avec vos coordonnées afin que je vous recontacte avec vos disponibilités.



Mes compétences :

Photographie

Arts plastiques

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator