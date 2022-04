Passionnée par le tourisme et le digital, j'ai pour projet professionnel d'accompagner les entreprises bretonnes dans leur stratégie digitale.



J'intègre le Mastère Web Marketing de l'ECV Digital de Nantes en septembre prochain. Je recherche un contrat de professionnalisation me permettant de développer mes connaissances en communication et web marketing.



Actuellement, je suis chargée de communication et web marketing chez Gréement Import, et en Licence Droit Economie Gestion, Parcours Commerce, Vente, Marketing Digital au CNAM et à l'ENC.



Retrouvez mon profil :

> https://app.assessfirst.com/_/profile/zxvna269-celia-herpe

> https://www.linkedin.com/in/célia-herpe/

> CV : https://tinyurl.com/cvceliaherpe



Mes compétences :

Pack Office : Powerpoint, Excel, Word

Wordpress

Canva

iMovie

Prestashop

Google analytics

Adobe Photoshop