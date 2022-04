Célia IZARD

De profil artistique, dotée d’un sens créatif et m’adaptant à toutes situations, je suis actuellement à la recherche d’un nouveau challenge dans la communication et/ou l’événementiel.

Ces domaines correspondent parfaitement à mon ambition professionnelle, ainsi qu’à ma personnalité. Je suis motivée, dynamique, rigoureuse et convaincue de pouvoir apporter à votre entreprise mon savoir-faire et mon savoir-être.



Mes compétences :

Gestion de projet

Montage vidéo

Adobe InDesign

Marketing

Communication

Relations Presse

Relations clients

Aisance relationelle

Réseaux sociaux

Communication interne

Gestion événementielle

Communication externe

Gestion de partenariats

Gestion budgétaire

Newsletter

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Microsoft Excel

Relations Publiques

Efficacité organisationnelle et énergétique

Relations au travail

Planification de projet