Celia KOUCHY

Passionnée de vins, je viens de terminer mon master spécialisé à Kegde Business school en Wine & Spirits management. Je suis aujourd'hui à la recherche d'une opportunité professionelle ce secteur que j'affectionne, plus particulière à l'export.

Dynamique, ouverte d'esprit et autonome, j'aime travailler au contact des autres et m'imprégner de nouvelles cultures.



Mes compétences :

Négociation

Dégustation

Connaissance du tissu économique viticole