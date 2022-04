Célia LAFORET

Créée en 2008 et basée au cœur de Paris, la société Multiposting est le leader européen des solutions dédiées au e-recrutement.

Notre produit phare est la 1ère solution de multi-diffusion d'annonces d'emploi et de stage sur Internet. Avec une croissance annuelle supérieure à 100%, Multiposting travaille désormais avec plus de 800 clients (Total, PwC, Thales, Crédit Agricole, Lagardère, Société Générale, Capgemini, Dassault Systèmes), dont 32 sociétés du CAC 40.



Les fondateurs de Multiposting sont à l’origine d’une seconde start-up, Work4 Labs, basée à San Francisco, devenue en un an le leader mondial des solutions de recrutement sur Facebook et qui compte aujourd’hui plus de 17 000 clients.



Nous sommes aujourd’hui plus de 80 collaborateurs et nous développons et commercialisons un panel de solutions technologiques visant à répondre à tous les besoins des professionnels du sourcing et du recrutement.



