Célia LAFOURCADE (PAGE PERSONNEL)

Page Personnel, conseil en recrutement temporaire et permanent spécialisé, identifie et sélectionne des profils de techniciens, d’employés, d’agents de maîtrise et de cadres de premier niveau, pour des postes en CDI, CDD et intérim.



Créée en 1994, la marque Page Personnel est présente sur toute la France et compte aujourd’hui 270 consultants évoluant au sein de 20 bureaux :



9 bureaux en Ile-de-France : Cergy, Courbevoie, Massy, Noisy-le-Grand, Paris (2), Neuilly-sur-Seine, Roissy, Versailles ;



11 bureaux en Province : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Orléans, Rennes, Rouen, Strasbourg et Toulouse.



La marque s’est aussi largement développée à l’international avec une présence dans 21 pays en Europe, Amériques, Océanie et Asie.