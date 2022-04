Célia LAJUGIE

En tant que Graphiste/Directrice Artistique, ma mission est de créer des identités de marques fortes en respectant et transmettant leur image, valeurs et promesse au mieux. J'ai pour objectif de rendre l'image des marques pour lesquelles je travaille plus pertinente et de les accompagner dans le développement de leur outils de communication via le print, le web et les réseau sociaux.



Intéressée par des opportunités en agences et aussi en entreprises je suis persuadée d'avoir le profil idéal pour gérer et mener un jour une équipe afin de mener à bien des projets variés.



Mes compétences :

Planning stratégique

Design produit

Adobe InDesign

HTML

Adobe Illustrator

Design graphique

CSS

Marketing stratégique

Adobe Photoshop

Web design

Travail en équipe

Cohésion en équipe

Animation d'équipe

Social media

Ux design

Gestion de projet

Webmarketing

Management

Packaging

Adobe After Effects