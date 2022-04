Célia LALLEMAND

Bonjour,



Je suis en reconversion professionnelle, à l'âge de 18 ans je me suis orientée vers le domaine militaire et plus exactement dans la gendarmerie. J'ai travaillé dans deux unités différentes durant quatre ans et demi, une en milieu rural à Dieulefit (26) et une en milieu urbain à Castelnau le lez (34). J'ai donc pu apprendre à m'adapter à des situations variées.

J'ai souhaité me réorienter, prenant conscience que la vie de gendarme comportait différents inconvénients.



Je viens d'obtenir un BTS Électrotechnique en alternance au sein de l'entreprise des Transports en communs de Montpellier (T.A.M.).

Durant cette formation j'ai pu acquérir différentes compétences: recherche de panne, utilisation de logiciels de GMAO, remplacement de divers composants électriques, étude et dimensionnement de ceux-ci, boucle de régulation climatisation, utilisation de grafcet...



Je suis attirée par le domaine de la maintenance et de l'automatisme.

Je suis dynamique, motivée et persévérante. J'aime apprendre afin d'enrichir mes compétences et mes savoirs techniques.