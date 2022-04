Célia LINDIVAT

Bonjour, je suis à la recherche d'un travail en entreprise au alentour de Morlaix en tant qu'assistante comptable et administratif



Mes compétences :

Saisir de la comptabilité, courriers

Passer des commandes

Travail en équipe

Réaliser un inventaire

Utiliser des logiciels professionnels

Editer les factures des clients

S'adapter au besoin de la clientèle

Gérer un standard de plus de 10 entrées

Accueillir, conseiller et renseigner la clientèle

Saisir des chiffres d'affaires

Classer les archives

Pointer des relevés de comptes

Encaissement

Rapprocher des factures

appliquer des consignes