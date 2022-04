Bercée par l'art depuis son plus jeune âge, Célia Lopez s'est très vite orientée vers des études artistique. Suite à l'obtention d'un bac S, elle suivit une formation de Mise à Niveau en Art Appliquée. Dès lors, sont nés, son engouement et sa passion pour le Design Graphique qui la pousse aujourd'hui à en faire son métier ! Son BTS en communication visuelle lui a permis de développer son univers graphique. Mais devant la limitation du média et l'inertie de ses réalisations, elle décida alors de s'ouvrir au monde du Motion Design. C'est pourquoi, elle sera bientôt diplômée d'une licence professionnelle ATC (Art et Technique de la Communication) spécialisée en Design numérique et Motion Design.



Cette expérience lui aura permis d'approfondir ses connaissances dans le domaine du Motion Design, et découvrir les langages Web indispensables dans son futur métier.



Maintenant déterminée par son envie de réussir, sa motivation et sa passion pour le design, la typographie et le motion design, elle est prête à toujours donner le maximum à ces clients. Elle aime collaborer avec des personnes dynamiques et prêtes à réellement s'investir pour venir compléter ces créations (sound designers, photographes...)



_



Mes compétences :

Photoshop

In design

After effect

Photographie

Anglais

Illustrator

Espagnol

Danse