Célia LOUISERRE

Mes expériences dans des services de contrôle de gestion notamment dans une agence de conseil et de design pour marque ; une agence de communication et une édition de presse dans lesquelles j'ai élaboré des reporting, fait des analyses de rentabilité, ainsi que des révisions budgétaires et d'audit, avec les outils spécifiques liés à l'élaboration de ces documents notamment Excel et les logiciels de SAP, m'ont permis d'être polyvalente dans les missions que j'avais à réaliser.

Polyvalente, sérieuse et rigoureuse, je recherche activement un poste en contrôle de gestion.



Mes compétences :

SAP

Ciel Compta

Cegid

Ethnos

Sage

Microsoft Office