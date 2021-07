Célia MAMMA

Je suis à la recherche de nouveaux challenges dans le domaine de l’innovation de la santé. Je suis pharmacienne de formation avec une spécialisation en pharmacologie préclinique et clinique. Je dispose également d’une expérience de 3 ans en tant que « doctorante chargée de recherche et d’enseignement ». Mon parcours académique et professionnel m’a permis d’acquérir un panel de connaissances scientifiques, techniques et réglementaires dans le domaine pharmaceutique. Ma thèse m’a également permis de développer des compétences de gestion de projets et de communication scientifique qui me permettront d’assurer de manière autonome les missions scientifiques qui me seront confiées au sein des entreprises pharmaceutiques et des biotechnologies.



Mes compétences :

Pharmacologie

Recherche scientifique

Pharmacie

Laboratoire de Recherche

Gestion de projet

Rédaction scientifique

Industrie pharmaceutique

Communication