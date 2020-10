Célia MARIE

Psychologue spécialisée en Neuropsychologie avec :

- un exercice salarié au Centre Hospitalier Loire Vendée Océan en Hôpital de Jour Gériatrique et Consultation Mémoire, sur le site de Machecoul (44)

- un exercice libéral au sein du CEM Neuropsychologie Vendée, à CHALLANS (85)



Diplômée du Master Psychologie Cognitive de l'Université de Nantes : Evaluations cognitives et cliniques, pratique et interventions ; depuis Juillet 2015.

En cours de validation du DU Troubles Cognitifs Acquis de l'Adulte du CHU de Nantes



Mes compétences :

Evaluations psychométriques et bilans neuropsychologiques

Remédiation cognitive

Stimulation cognitive

Suivi psychologique ponctuel

Soutien aux aidants familiaux et professionnels

Investissement institutionnel