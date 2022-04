Célia MARTY

Je suis actuellement en formation professionnelle de technicienne support en système informatique.



Pour conforter mes compétences acquises en formation j’ai eu plusieurs expériences en assistance informatique notamment à Espace Micro à Revel.



Mon parcours m’a permis de développer des compétences en administration des systèmes et réseaux telles que : l’adressage IP ; la configuration de postes, de serveurs, de switch et de routeurs CISCO. Je travaille sur les systèmes Windows et Linux pour lesquels je cherche à me perfectionner en permanence. J’ai également pu développer les relations avec les clients (particuliers et professionnels) et le travail en équipe. J’apprécie particulièrement dans mon métier la rigueur, la méthodologie et la constante évolution du domaine de l’informatique.



Par la suite je souhaite évoluer dans l’administration réseau et acquérir de nouvelles compétences dans le domaine qui est en permanente évolution.



Mes compétences :

Microsoft Windows Server

Microsoft Office

Sécurisation

Microsoft Windows

GPO

GLPI

Active Directory

Script

Installations sytèmes

Désinfection virale

SSH

FTP

ACL

Bind9

Administration de serveurs

GNU/Linux

DHCP

DNS

VLAN

IP

Cisco Switches

Routeur Cisco

Administration réseaux