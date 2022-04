Technicienne du Bâtiment (BAC+3)

Formée sur les différents projets de construction : logements neufs et en réhabilitations et équipements publics

3 ans d’expérience de chantier

Attentive, réactive, organisée et rigoureuse

Solidarité et esprit d’équipe





Mes compétences :

AutoCAD

DAO

Microsoft Excel

Microsoft Word 2010

pcmo

Microsoft PowerPoint